Morre aos 41 anos o humorista Eraldo Fontiny, a Lili de ‘A Praça é Nossa’

Personagem ficou conhecida pelo bordão ‘a minha mãe deixa’; ator também trabalhou em programas na Band e no Multishow

Reprodução/Instagram/@eraldofontiny Eraldo Fontiny teve passagens por SBT, Band e Multishow



O humorista Eraldo Fontiny morreu neste sábado, 6, aos 41 anos, após sofrer um mal súbito. A informação foi confirmada pela Rede 98, empresa de mídia multiplataforma em que Fontiny trabalhava — ele estava nos programas “Família 98” e “Grafitti”. “É com profundo pesar que informamos o falecimento do artista, colega, amigo e irmão Eraldo Fontiny. Com sua partida, perdemos não apenas um talento inigualável, mas um ser-humano maravilhoso, que levou alegria, amor e carinho para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Eraldo foi um artista raro, precioso e único, que tocou profundamente a vida de sua audiência e deixou um legado inestimável para a cultura do nosso país. Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações e em toda a comunidade artística.” O ator também trabalhou em humorísticos de SBT e Band e Multishow. Seu personagem mais conhecido é garota Lili, que ganhou projeção em “A Praça é Nossa”. Quando repreendida, Lili soltava o bordão: “A minha mãe deixa”.

