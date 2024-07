Morre Cintia Grillo, atriz e esposa de Flávio Venturini, aos 69 anos

Artista fez novelas como ‘Quatro Por Quatro’ e participou do grupo de teatro Dzi Croquettas; velório acontece na tarde desta quinta-feira

Montagem: Instagram/ @flavioventurinioficial O cantor prestou uma homenagem nas redes sociais à musa de suas canções, incluindo Princesa, do álbum Nascente, de 1981



A atriz Cintia Grillo morreu aos 69 anos nesta quarta-feira (3). A causa não foi divulgada. Cintia era casada com Flávio Venturini há mais de 30 anos. O velório acontece na tarde desta quinta-feira (4), no Cemitério São Pedro, em São Paulo. O cantor prestou uma homenagem nas redes sociais à musa de suas canções, incluindo Princesa, do álbum Nascente, de 1981.”Hoje perdi minha ‘Princesa’. Cintia Grilo foi a inspiração para compor essa música. Descanse em paz, minha querida, e faça uma passagem tranquila. Onde você estiver, continuará sendo minha princesa”, escreveu. Cintia Grilo fez parte do grupo de teatro Dzi Croquettas, versão feminina do grupo conhecido pelo visual andrógino e maquiagens pesadas, que chegou a ser censurado pela Ditadura Militar em 1974. Nos anos 1990, atuou em novelas da Globo como Quatro Por Quatro e Salsa e Merengue.

Cintia parou de seguir a carreira artística em 2001, após a morte do filho único, o cineasta Rodrigo Hammen, em um acidente de carro aos 26 anos. Depois, dedicou-se ao mercado de marcas de luxo. A atriz Lucia Veríssimo também prestou homenagem à amiga. “Você me deu uma imensa rasteira, minha Grillo amada. Partir assim. Mas você sempre foi um ser iluminado, radiante, mulher corajosa, determinada, de uma independência invejável, solta nesse mundo todo esbanjando sua alegria e irreverência”, escreveu.

Veja a publicação:

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo