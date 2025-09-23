Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Morre Claudia Cardinale, musa do cinema italiano, aos 87 anos

Morre Claudia Cardinale, musa do cinema italiano, aos 87 anos

Entre os trabalhos mais memoráveis da atriz estão clássicos como ‘8 1/2’ (1963), de Federico Fellini, e ‘Era uma vez no Oeste’ (1968), de Sergio Leone’; a causa da morte não foi revelada

  • 23/09/2025 19h08 - Atualizado em 23/09/2025 20h14
Reprodução Claudia Cardinale Claudia Cardinale em cena de 'Era uma vez no Oeste', do cineasta Sergio Leone

A atriz Claudia Cardinale, ícone do cinema italiano, faleceu aos 87 anos nesta terça-feira (23), em sua casa na França. A informação foi confirmada por seu agente à agência France Presse. A causa da morte não foi revelada. Nascida na Tunísia, filha de pais italianos, Claudia ganhou destaque em 1957 ao vencer o concurso de “Menina italiana mais bonita na Tunísia”, prêmio que lhe garantiu uma viagem à Itália, onde iniciou sua carreira no cinema, firmando contratos que a levaram rapidamente ao estrelato. Entre seus trabalhos mais memoráveis estão clássicos como “8 1/2” (1963), de Federico Fellini, e “Era uma vez no Oeste” (1968), de Sergio Leone.

Ao longo de sua trajetória, integrou elencos de algumas das produções europeias mais prestigiadas das décadas de 1960 e 1970, além de atuar em filmes como “A Pantera Cor-de-Rosa” (1963) e “O Leopardo” (1963). Seu último trabalho foi no longa “The Island of Forgiveness” (2022), coprodução entre Itália e Tunísia.

Relembre a trajetória da artista

Tinha 22 anos quando Luchino Visconti lhe deu uma oportunidade em “Rocco e Seus Irmãos” e repetiram a colaboração no clássico “O Leopardo” (1963), ao lado de Burt Lancaster e Alain Delon. Ao mesmo tempo filmou outra obra-prima de Fellini, “8½”.

“Visconti, detalhista, meticuloso como no teatro, me falava em francês e queria que eu fosse morena com o cabelo comprido”, recordou. “Fellini, caótico e sem roteiro, falava comigo em italiano e me queria loira com cabelo curto. São os dois filmes mais importantes da minha vida”, declarou a atriz ao Le Monde em 2017.

Hollywood a chamava, mas essa jovem de voz rouca se negava a se estabelecer na Meca do cinema. Apesar disso, conquistou os americanos com “A Pantera Cor-de-Rosa” (1963), de Blake Edwards, e depois com “O Mundo do Circo” (1964), de Henry Hathaway, interpretando a filha de Rita Hayworth.

Depois de “Vagas Estrelas da Ursa”, de Visconti, em que vestiu o vestido de noiva da mãe do diretor, atuou como a heroína de “Era uma Vez no Oeste”, de Sergio Leone (1968). O napolitano Pasquale Squitieri, seu companheiro durante quase 30 anos, seu “único amor” e pai de sua filha Claudia, a dirigiu em dez filmes de 1974 a 2011. Ao longo de sua carreira, recebeu o Prêmio Pasinetti de Melhor Atriz em 1984 (em Veneza, por “Claretta”, de Pasquale Squitieri), o Leão de Ouro em 1993 em Veneza e o Urso de Ouro em 2002 em Berlim.

Atuou em quase 150 longas-metragens. Ferrenha opositora da cirurgia estética, a atriz recomendou certa vez às jovens aspirantes a não “aceitar tudo por um papel que possa te prejudicar ou dar a impressão de estar se vendendo”.

Mãe em segredo

Aos 20 anos, “me tornei a heroína de um conto de fadas, o símbolo de um país cujo idioma mal falava”, escreveu a atriz morena em seu livro de memórias “Mes étoiles” (Minhas estrelas, tradução livre). Mas no início de sua carreira sua voz foi dublada, até o filme “8½” (1963), no qual Federico Fellini exigiu que falasse em italiano.

Ocultando a gravidez, fez suas primeiras aparições no filme de detetives “Aquele Caso Maldito” e na comédia cult “Os Eternos Desconhecidos” (1958) com Marcello Mastroianni e Vittorio Gassman. O produtor Franco Cristaldi tornou-se seu mentor. Depois de dar à luz em segredo em Londres, convenceu a jovem atriz a confiar o filho aos pais.

O menino, Patrick, seria oficialmente seu irmão mais novo até que ela revelasse a verdade sete anos depois. Após “A Moça com a Valise” (1962), o público a batizou de “a noiva da Itália”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e AFP

