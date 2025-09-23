Morre Claudia Cardinale, musa do cinema italiano, aos 87 anos

Entre os trabalhos mais memoráveis da atriz estão clássicos como ‘8 1/2’ (1963), de Federico Fellini, e ‘Era uma vez no Oeste’ (1968), de Sergio Leone’; a causa da morte não foi revelada

Reprodução Claudia Cardinale em cena de 'Era uma vez no Oeste', do cineasta Sergio Leone



A atriz Claudia Cardinale, ícone do cinema italiano, faleceu aos 87 anos nesta terça-feira (23), em sua casa na França. A informação foi confirmada por seu agente à agência France Presse. A causa da morte não foi revelada. Nascida na Tunísia, filha de pais italianos, Claudia ganhou destaque em 1957 ao vencer o concurso de “Menina italiana mais bonita na Tunísia”, prêmio que lhe garantiu uma viagem à Itália, onde iniciou sua carreira no cinema, firmando contratos que a levaram rapidamente ao estrelato. Entre seus trabalhos mais memoráveis estão clássicos como “8 1/2” (1963), de Federico Fellini, e “Era uma vez no Oeste” (1968), de Sergio Leone.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ao longo de sua trajetória, integrou elencos de algumas das produções europeias mais prestigiadas das décadas de 1960 e 1970, além de atuar em filmes como “A Pantera Cor-de-Rosa” (1963) e “O Leopardo” (1963). Seu último trabalho foi no longa “The Island of Forgiveness” (2022), coprodução entre Itália e Tunísia.

Relembre a trajetória da artista

Tinha 22 anos quando Luchino Visconti lhe deu uma oportunidade em “Rocco e Seus Irmãos” e repetiram a colaboração no clássico “O Leopardo” (1963), ao lado de Burt Lancaster e Alain Delon. Ao mesmo tempo filmou outra obra-prima de Fellini, “8½”.

“Visconti, detalhista, meticuloso como no teatro, me falava em francês e queria que eu fosse morena com o cabelo comprido”, recordou. “Fellini, caótico e sem roteiro, falava comigo em italiano e me queria loira com cabelo curto. São os dois filmes mais importantes da minha vida”, declarou a atriz ao Le Monde em 2017.

Hollywood a chamava, mas essa jovem de voz rouca se negava a se estabelecer na Meca do cinema. Apesar disso, conquistou os americanos com “A Pantera Cor-de-Rosa” (1963), de Blake Edwards, e depois com “O Mundo do Circo” (1964), de Henry Hathaway, interpretando a filha de Rita Hayworth.

Depois de “Vagas Estrelas da Ursa”, de Visconti, em que vestiu o vestido de noiva da mãe do diretor, atuou como a heroína de “Era uma Vez no Oeste”, de Sergio Leone (1968). O napolitano Pasquale Squitieri, seu companheiro durante quase 30 anos, seu “único amor” e pai de sua filha Claudia, a dirigiu em dez filmes de 1974 a 2011. Ao longo de sua carreira, recebeu o Prêmio Pasinetti de Melhor Atriz em 1984 (em Veneza, por “Claretta”, de Pasquale Squitieri), o Leão de Ouro em 1993 em Veneza e o Urso de Ouro em 2002 em Berlim.

Atuou em quase 150 longas-metragens. Ferrenha opositora da cirurgia estética, a atriz recomendou certa vez às jovens aspirantes a não “aceitar tudo por um papel que possa te prejudicar ou dar a impressão de estar se vendendo”.

Mãe em segredo

Aos 20 anos, “me tornei a heroína de um conto de fadas, o símbolo de um país cujo idioma mal falava”, escreveu a atriz morena em seu livro de memórias “Mes étoiles” (Minhas estrelas, tradução livre). Mas no início de sua carreira sua voz foi dublada, até o filme “8½” (1963), no qual Federico Fellini exigiu que falasse em italiano.

Ocultando a gravidez, fez suas primeiras aparições no filme de detetives “Aquele Caso Maldito” e na comédia cult “Os Eternos Desconhecidos” (1958) com Marcello Mastroianni e Vittorio Gassman. O produtor Franco Cristaldi tornou-se seu mentor. Depois de dar à luz em segredo em Londres, convenceu a jovem atriz a confiar o filho aos pais.

O menino, Patrick, seria oficialmente seu irmão mais novo até que ela revelasse a verdade sete anos depois. Após “A Moça com a Valise” (1962), o público a batizou de “a noiva da Itália”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e AFP