‘O Agente Secreto’ ganha sessão gratuita no Cine Ceará com parte do elenco

O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, será exibido, nesta quarta-feira (24), a partir das 19h, no Cineteatro São Luiz

Victor Jucá/Divulgação Protagonizado por Wagner Moura, o longa é a grande aposta do Brasil para o Oscar 2026



O filme “O Agente Secreto”, grande nome brasileiro para o Oscar 2026, vai ganhar uma exibição totalmente gratuita e com a presença de parte do elenco, como Alice Carvalho, Hermila Guedes, Laura Lufesi, além dos cearenses Geane Albuquerque e Robério.

O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, será exibido no 35º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, nesta quarta-feira (24), a partir das 19h, no Cineteatro São Luiz. Os ingressos estarão disponíveis para retirada, exclusivamente, através da plataforma Sympla, sempre no dia anterior à exibição, a partir das 14h.

A trama do filme acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. Aclamado pela crítica, a produção vem ganhando força na temporada de premiação e prometer ser um dos grandes destaques.