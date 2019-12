Morre a atriz Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando

Aos 95 anos, Hilda estava internada no CTI do Hospital Pró-cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul da cidade, há uma semana.

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Hilda Rebello, 95 anos, mãe de Jorge Fernando, morreu neste domingo (29)



A atriz Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando, morreu neste domingo (29), no Rio de Janeiro. Aos 95 anos, Hilda estava internada no CTI do Hospital Pró-cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul da cidade, há uma semana.

A informação foi confirmada pela família da atriz no Instagram. “Gostaríamos de informar que nossa amada e doce atriz Hilda Rebello, vozinha, mãe, avó bisa e amiga de todos, faleceu hoje! Descanse em paz, matriarca dos Rebellos. Corre pros braços do seu filho querido Jorge Fernando”, diz a postagem.

O velório e a cremação acontecerão nesta segunda-feira (30), às 10 horas, no Crematório da Penitência, do Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro.

O diretor Jorge Fernando morreu aos 64 anos, vítima de uma parada cardíaca, em outubro. Na época, Hilda prestou homenagens ao filho em sua conta oficial no Instagram. Nos vídeos, Hilda desejava “bom dia” aos seguidores do filho e deixava mensagens positivas.