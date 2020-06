Ator Ian Holm, o Bilbo de ‘O Senhor dos Anéis’, morre aos 88 anos

Reprodução Ator ficou conhecido por viver o Bilbo Bolseiro na trilogia de Peter Jackson para os cinemas



Ian Holm, ator conhecido por viver o Bilbo em “O Senhor dos Anéis“, morreu nesta sexta-feira (19), aos 88 anos. As informações são do The Guardian.

Holm teve sua morte relacionada com à doença de Parkinson, que ele já enfrentava há alguns anos. “É com grande pesar que comunicamos que o senhor Ian Holm faleceu esta manhã aos 88 anos. Ele faleceu pacificamente no hospital, com sua família e seu cuidador”, diz o comunicado da família.

O ator britânico também participou de “Alien, O Oitava Passageiro” e, em 1982, foi indicado ao Oscar por Melhor Ator Coadjuvante em “Carruagens de Fogo”. Com a produção, ele ganhou o BAFTA daquele ano na mesma categoria.