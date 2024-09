Morre James Earl Jones, ator que deu voz a Darth Vader, de ‘Star Wars’

Ao longo de seis décadas, o artista trabalhou com alguns dos maiores nomes do cinema e do teatro, incluindo Stanley Kubrick em sua sátira da Guerra Fria de 1964, ‘Dr. Fantástico’

James Earl Jones, o ator cuja famosa voz grave deu vida ao vilão Darth Vader em “Star Wars”, morreu aos 93 anos, disseram seus representantes nesta segunda-feira (9). Jones, que também dublou o rei Mufasa na animação “O Rei Leão” da Disney, teve uma carreira prolífica e variada. Ao longo de seis décadas, ele trabalhou com alguns dos maiores nomes do cinema e do teatro, incluindo Stanley Kubrick em sua sátira da Guerra Fria de 1964, “Dr. Fantástico”.

Jones também teve papéis no filme de Arnold Schwarzenegger “Conan, o Bárbaro” e no longa de 1989 estrelado por Kevin Costner, “Campo dos Sonhos”. Mas foi por seu papel como um dos vilões mais famosos do cinema que ele se tornou amplamente conhecido. Embora a imensa fisicalidade de Darth Vader fosse resultado da atuação do ator britânico David Prowse, a voz sinistra que parecia emanar de dentro do homem mascarado era de Jones.

E foi Jones quem deu à franquia “Star Wars” algumas de suas falas mais memoráveis, incluindo quando ele revela a Luke Skywalker – interpretado por um jovem Mark Hamill – “Eu sou seu pai.” Hamill usou as redes sociais nesta segunda-feira para compartilhar a notícia da morte de Jones, escrevendo simplesmente: “#Rip dad” (Descanse em paz, pai) com um emoji de coração partido.

