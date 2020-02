Vilã de ‘Mulan’ ganha mais destaque em novo trailer do live-action; confira

Reprodução/YouTube Feiticeira Xian Lang será a verdadeira vilã da história live-action



O live-action de “Mulan” teve um novo trailer divulgado no domingo (2) e apresentou um pouco mais da bruxa que será a principal vilã da jovem.

A personagem vivida por Gong Li será Xian Lang, uma feiticeira aliada ao exército Huno e que não existia na animação original. Cheia de poderes, a nova prévia mostra que ela descobre a identidade original de Mulan e a confronta por isso.

Novas cenas de Mulan fugindo de sua família e treinando com o exército chinês também estão no vídeo. A diretora Niki Caro já adiantou que sua produção não terá tantas músicas, indicando um tom mais real aos combates apesar do ar fantástico da feiticeira.

A atriz chinesa Liu Yifei será Mulan. Completam o elenco Donnie Yen, como comandante Tung; Jason Scott Lee é Böri Khan; Yoson An é Cheng Honghui; Gong Li é Xianniang; e Jet Li é o Imperador.

“Mulan” estreia nos cinemas brasileiros em 26 de março de 2020.

Assista ao trailer: