‘Mulher-Maravilha 1984’ pode ser adiado para o fim do ano

Com os cinemas mais importantes dos EUA fechados pela pandemia, Warner Bros estuda lançar filme entre novembro ou dezembro de 2020

Reprodução Mulher-Maravilha 1984 deve ser adiado para o fim do ano



De acordo com o Deadline, o filme ‘Mulher-Maravilha 1984‘ pode ser adiado pela quarta vez por causa da pandemia da Covid-19. Com o fechamento dos cinemas de Nova York, Los Angeles e São Francisco, a Warner Bros estuda adiar a estreia do longa da heroína para o mês de novembro ou final de dezembro. Inicialmente o lançamento seria em junho de 2020, postergado para agosto e depois outubro. A decisão pode influenciar na estreia de Duna, que teve seu trailer revelado nessa quarta-feira, de 18 de dezembro para 2021. Nenhum dos dois trailers teve previsão de data.

Outra dificuldade para Mulher-Maravilha estrear no mercado é competir com ‘Tenet’, filme de Christopher Nolan, que estreou no último fim de semana nos Estados Unidos. Apesar de fazer apenas R$ 20,2 milhões em 11 dias de exibição (tendo custado R$ 200 milhões), o estúdio acredita que não é vantajoso financeiramente colocar duas produções suas ao mesmo tempo nos cinemas. Ainda segundo o site americano, demais filmes também devem ser impactados pela suspensão das atividades de cinema. As empresas precisariam de um filme grande para estrear em outubro, o que gera especulações sobre ‘Um Lugar Silencioso II’, da Paramount, que estrearia em 8 de março e ainda não tem data confirmada. ‘Viúva Negra’, da Marvel, também pode mudar de data no calendário, de 29 de outubro para 6 de novembro.