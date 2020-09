‘Duna’, com Timothée Chalamet, ganha primeiro trailer de tirar o fôlego; veja

Denis Villeneuve, de ‘A Chegada’, dirige a adaptação do clássico sci-fi escrito por Frank Herbert

Reprodução/YouTube Timothée Chalamet vive protagonista em adaptação de clássico sci-fi



O aguardado “Duna“, próximo filme do diretor Denis Villeneuve (“A Chegada”), ganhou o seu primeiro trailer nesta quarta-feira (9). A produção adapta o clássico sci-fi escrito por Frank Herbert e tem como protagonista o ator Timothée Chalamet, de “Me Chame Pelo Seu Nome”. Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa e Javier Bardem completam o elenco estelar. O filme mantém a previsão de estreia para dezembro de 2020.

Em “Duna”, acompanhamos o jovem Paul Atreides, nascido para ter um grande destino além de sua imaginação e que deve viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e seu povo. À medida que forças malévolas iniciam um conflito sobre a oferta exclusiva do recurso mais precioso existente no planeta – uma mercadoria capaz de desbloquear o maior potencial da humanidade – somente aqueles que podem conquistar seu medo sobreviverão.

Assista ao trailer: