Mulheres indicadas a melhor direção no Oscar 2026: Quem são e sinopse dos filmes

A lista oficial da Academia destaca o retorno histórico de uma diretora vencedora em uma disputa acirrada

Divulgação A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para 15 de março



A corrida pelo Oscar 2026 (98ª cerimônia) já tem seus finalistas definidos. Após o anúncio oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em 22 de janeiro, a categoria de Melhor Direção confirmou apenas uma mulher entre os cinco concorrentes: Chloé Zhao, pelo drama de época Hamnet (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet).

Embora a representatividade numérica na categoria principal tenha diminuído em relação a anos anteriores, a indicação de Zhao marca um feito histórico: ela se torna a segunda mulher na história — e a primeira mulher não branca — a ser indicada mais de uma vez ao prêmio de Melhor Direção, repetindo o sucesso de Nomadland (2020).

Abaixo, você confere o resumo completo sobre a diretora indicada, a sinopse do filme concorrente, o elenco e onde assistir aos destaques dirigidos por mulheres nesta temporada.

A única indicada: Chloé Zhao por ‘Hamnet’

Enquanto a disputa de 2026 traz nomes de peso como Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra) e Ryan Coogler (Pecadores), o olhar sensível de Chloé Zhao garantiu seu lugar na elite do cinema mundial mais uma vez.

Seu filme, Hamnet, é uma adaptação do best-seller homônimo de Maggie O’Farrell. A obra foge do estilo “road-movie” de seu sucesso anterior para mergulhar em um drama de época intimista e devastador na Inglaterra do século XVI.

Enredo de Hamnet

Atenção: A sinopse abaixo contém a premissa central da trama, baseada em fatos históricos e literários.

A trama de Hamnet reimagina a vida familiar de William Shakespeare (que no filme raramente é chamado pelo nome, sendo referido como “o marido” ou “o tutor de latim”) e sua esposa, Agnes (baseada na figura histórica de Anne Hathaway). O foco narrativo não está na fama do dramaturgo, mas na vida doméstica em Stratford-upon-Avon e, crucialmente, na morte de seu único filho homem, Hamnet, aos 11 anos, vítima da peste bubônica.

O filme explora o luto avassalador de Agnes — retratada como uma mulher com dons de cura e uma conexão quase mística com a natureza — e como essa tragédia pessoal se tornou o catalisador silencioso para a criação de uma das peças mais famosas da história do teatro: Hamlet. É uma história sobre a perda, o casamento e o custo humano por trás da arte imortal.

Elenco e personagens

A produção conta com performances aclamadas, essenciais para a indicação de Zhao à direção, dado seu conhecido método de extrair atuações naturalistas.

Jessie Buckley como Agnes : A protagonista da história. Buckley entrega uma performance visceral como a mãe enlutada, sendo também indicada ao Oscar de Melhor Atriz por este papel.

Paul Mescal como William Shakespeare : O marido de Agnes. Mescal interpreta um jovem Shakespeare dividido entre suas ambições em Londres e a tragédia que se abate sobre sua casa.

Joe Alwyn e Emily Watson : Completam o elenco de apoio, interpretando familiares e figuras da comunidade local que orbitam o casal central.

Curiosidades da produção

Recorde Histórico: Com esta nomeação, Chloé Zhao se junta a Jane Campion como as únicas mulheres a receberem duas indicações a Melhor Direção na história do Oscar.

Adaptação Literária: O livro de Maggie O’Farrell, no qual o filme se baseia, foi um fenômeno de vendas e venceu o Women’s Prize for Fiction . A adaptação do roteiro também ficou a cargo de Zhao, em colaboração com a autora.

Mudança de Estilo: Conhecida por usar não-atores e cenários contemporâneos (como em Domando o Destino e Nomadland ), este é o primeiro grande drama de época de Zhao com um elenco inteiramente profissional e design de produção de grande orçamento.

Outras diretoras no Oscar 2026

Embora a categoria de Melhor Direção tenha apenas uma representante feminina, as mulheres brilham em outras seções importantes da premiação deste ano:

Melhor Filme: A produtora Emilie Lesclaux representa o Brasil com O Agente Secreto (dirigido por Kleber Mendonça Filho), indicado à categoria principal.

Melhor Fotografia: Autumn Durald Arkapaw fez história ao ser indicada pelo trabalho visualmente impressionante no filme Pecadores ( Sinners ), dirigido por Ryan Coogler.

Animação e Documentário: Diretoras como Domee Shi ( Elio ) e Charlotte Kaufman ( Alabama: Presos no Sistema ) marcam presença forte nas categorias de longa-metragem.

Onde assistir

Como a cerimônia ocorre em 15 de março de 2026, a distribuição dos filmes está em sua fase principal:

Hamnet: Está atualmente em cartaz nos cinemas brasileiros. Devido às indicações (Filme, Direção, Atriz), a previsão é que permaneça em exibição nas grandes redes até a data da cerimônia.

Previsão de Streaming: Filmes da Focus Features (distribuidora de Hamnet ) costumam chegar às plataformas digitais (aluguel e compra) cerca de 45 dias após a estreia nos cinemas, com provável chegada ao streaming por assinatura (como Prime Video ou Max) em meados do segundo semestre de 2026.

A presença de Chloé Zhao na lista de diretores de 2026 reafirma seu talento singular para contar histórias humanas universais. Seja nos desertos americanos ou na Inglaterra elisabetana, sua direção continua a quebrar barreiras, mantendo viva a discussão sobre a necessidade de olhares diversos no comando das grandes produções cinematográficas.