Onde foi gravado o filme O Agente Secreto: locais em Recife e ficha técnica

Descubra os cenários reais do aclamado filme de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura e todos os detalhes da produção

Divulgação / O Agente Secreto O Agente Secreto é indicado ao Oscar 2026, que acontece no próximo domingo (15)



Um dos maiores sucessos do cinema nacional recente, “O Agente Secreto” (2025) não apenas consagrou a parceria entre o diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura, mas também colocou a cidade do Recife sob os holofotes globais mais uma vez. Ambientado no final da década de 1970, durante a ditadura militar, o thriller utiliza a arquitetura da capital pernambucana como um personagem vivo, fundamental para a construção da atmosfera de paranoia e vigilância da trama.

Com indicações a prêmios internacionais importantes em 2026, incluindo o Oscar, muitos espectadores buscam entender onde exatamente as cenas foram rodadas. A produção realizou um trabalho meticuloso de reconstrução de época, transformando ruas, edifícios históricos e pontes do Recife para recriar o visual e a tensão de 1977.

Enredo

A trama se passa em 1977, um ano crucial para a política e cultura brasileira. A história acompanha Marcelo (interpretado por Wagner Moura), um professor universitário e especialista em tecnologia na casa dos 40 anos. Fugindo de perseguições políticas e de um passado misterioso em São Paulo, ele decide buscar refúgio no Recife, sua cidade natal, chegando justamente na semana do Carnaval.

O que deveria ser uma fuga para a tranquilidade se transforma em um pesadelo claustrofóbico. Marcelo logo percebe que a cidade, embora festiva, esconde uma rede complexa de espionagem, delatores e violência velada. Enquanto tenta reencontrar o filho e se esconder das autoridades, ele se vê envolvido em uma teia de paranoia onde a tecnologia analógica da época desempenha um papel central na vigilância.

Locais de gravação em Recife

A equipe de produção, liderada por Kleber Mendonça Filho, optou por utilizar locações reais no centro e na zona norte do Recife, aproveitando a arquitetura preservada para minimizar o uso de estúdios. O objetivo era capturar a “cartografia afetiva” da cidade.

Confira os principais pontos onde o filme foi gravado:

Edifício Ofir (Espinheiro): Localizado na Zona Norte, este prédio residencial é uma das locações centrais. Na trama, é onde Marcelo se hospeda. O edifício, com sua arquitetura modernista característica, serve como palco para a convivência entre os moradores e as festas de Carnaval no quintal, sob a supervisão da personagem Dona Sebastiana;

Agência Central dos Correios (Av. Guararapes): O imponente prédio histórico no centro da cidade foi transformado em uma repartição pública burocrática, reforçando a estética institucional da ditadura;

Ginásio Pernambucano (Rua da Aurora): A escola mais antiga em funcionamento no Brasil teve seus interiores utilizados para ambientar departamentos governamentais e cenas de interrogatório velado;

Praça do Sebo (Santo Antônio): Tradicional ponto de venda de livros usados, a praça aparece no filme mantendo sua essência intelectual e boêmia, servindo de ponto de encontro para os personagens;

Chá Mate Brasília (Rua Siqueira Campos): Uma lanchonete histórica que funciona desde os anos 80 (adaptada para 77 no filme). O local é tão icônico que, na vida real, lançou um sabor “Agente Secreto” em homenagem à produção;

Ponte Duarte Coelho e Rua da Aurora: As pontes do Recife são vitais para a narrativa de deslocamento. Cenas de perseguição e trânsito foram rodadas nessas vias, com carros de época ocupando o asfalto;

Gráfica da Folha de Pernambuco (Bairro do Recife): As máquinas reais da gráfica foram usadas para simular a impressão de jornais da época, essenciais para a trama de desinformação e notícias políticas;

Elenco e personagens

O filme reúne grandes nomes da dramaturgia brasileira e revelações do cinema pernambucano:

Wagner Moura como Marcelo (o protagonista em fuga);

Maria Fernanda Cândido como uma figura enigmática ligada ao passado de Marcelo;

Gabriel Leone em papel de destaque na trama política;

Tânia Maria como Dona Sebastiana, a síndica/zeladora do prédio onde Marcelo mora;

Alice Carvalho e Isabél Zuaa em papéis de suporte fundamentais para o núcleo local.

Curiosidades da produção

A recriação de 1977 exigiu mais do que apenas figurinos. A direção de arte teve que mascarar elementos modernos da cidade, como ar-condicionados split e sinalizações de trânsito atuais. Além disso, o filme explora a tecnologia da época — gravadores de rolo, telefones de disco e máquinas de escrever — não apenas como adereços, mas como ferramentas de tensão narrativa.

Outro fato interessante é o sucesso internacional da obra. Em 2026, “O Agente Secreto” consolidou sua trajetória com vitórias no Globo de Ouro (Melhor Filme em Língua Não Inglesa) e indicações históricas ao Oscar, repetindo o feito de “Cidade de Deus” ao colocar o cinema brasileiro no topo da crítica mundial.

Onde assistir

Atualmente, o filme “O Agente Secreto” segue em cartaz em cinemas selecionados pelo Brasil, especialmente impulsionado pela temporada de premiações de 2026.

Para o streaming, a Netflix adquiriu os direitos de distribuição. Embora a data exata de estreia na plataforma ainda dependa da janela de exibição nos cinemas, a empresa confirmou que o longa integrará seu catálogo como parte das celebrações de 15 anos da plataforma no Brasil.

O legado de “O Agente Secreto” vai além dos prêmios; ele reacendeu o interesse turístico e cultural pelo Centro do Recife. A obra convida o espectador a olhar para as ruas da capital pernambucana não apenas como passagem, mas como testemunhas de uma história política e social densa, imortalizada agora pela lente de Kleber Mendonça Filho.