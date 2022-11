Romance no ar? Iza fala sobre rumores de affair com Lewis Hamilton

Especulações começaram após a cantora postar uma foto ao lado do piloto em um jantar

Reprodução/Instagram/iza Lewis Hamilton e Iza jantaram juntos na última terça-feira, 8



A cantora Iza falou pela primeira vez dos rumores de que estaria vivendo um affair com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. As especulações começaram no início da semana após a jurada do “The Voice Brasil” postar uma foto de um jantar no qual está sentada entre o piloto e Seu Jorge. “Um jantar extraordinário na minha terça”, escreveu a cantora na legenda da publicação. A imagem repercutiu nas redes sociais e até famosos shipparam o casal. “Iza e Lewis minha fic já está criada, tratem de fazer acontecer”, postou a cantora Luísa Sonza. Durante a coletiva de imprensa da nova temporada do “The Voice”, a dona do hit Pesadão comentou sobre o assunto: “Fiquei muito surpresa com a reação das pessoas. Postei só uma foto, vamos lembrar que tem três pessoas na foto. Lamento decepcionar a todos, mas não aconteceu nada. Foi só um jantar, que não aconteceu só entre mim e ele, foram 20 pessoas”. A cantora, que há um mês anunciou o fim do seu casamento com o produtor musical Sérgio Santos, acrescentou: “Sou muito fã do Lewis Hamilton, assim como muitos brasileiros são. Feliz que ele agora também é um cidadão brasileiro”. O piloto vai participar do GP de Interlagos no próximo domingo, 13, mas desembarcou mais cedo no Brasil para receber a honraria de Cidadão Honorário Brasileiro, na Câmara dos Deputados, em Brasília.