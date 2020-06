Musical ‘Hamilton’ para o Disney+ ganha trailer emocionante; confira

Reprodução/Twitter Produção filmada diretamente dos palcos chega dia 3 de julho ao Disney+



O especial musical “Hamilton” para o Disney+, plataforma streaming do estúdio, ganhou o seu primeiro trailer no domingo (21) e emocionou os fãs do clássico. Filmado diretamente dos palcos, a produção teve as imagens capturadas em 2016, no teatro Richard Rodgers, em Nova York.

A Disney tinha planejado lançar sua versão de “Hamilton” diretamente nos cinemas americanos, em outubro de 2021, mas decidiu disponibilizar o filme no catálogo do Disney+ no dia 3 de julho, um dia antes da comemoração da Independência dos Estados Unidos.

Criado, escrito e atuado por Lin-Manuel Miranda, “Hamilton” narra a trajetória de Alexander Hamilton (1757 – 1804), um dos pais fundadores dos Estados Unidos, mas com sua própria estética: o musical é inteiramente conduzido com rap e hip-hop.

O elenco da peça conta com os atores Anthony Ramos, Daveed Diggs, Renée Elise Goldsberry, entre outros.

Veja o trailer: