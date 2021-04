‘Não sou cachorro’, diz vencedora do Oscar ao ser questionada sobre o cheiro de Brad Pitt

Astro de Hollywood anunciou que a sul-coreana Yuh-jung Youn venceu como Melhor Atriz Coadjuvante; dança de Glenn Close também ficou entre os momentos marcantes da premiação

Reprodução/Instagram/theacademy/26.04.2021 Yuh-jung Youn foi questionada sobre qual o cheiro do ator Brad Pitt após premiação



A atriz Yuh-jung Youn foi uma das premiadas na noite do Oscar 2021 e, além de chamar atenção por ser a primeira atriz coreana a levar a estatueta para casa, uma entrevista após a cerimônia, na qual fala de Brad Pitt, virou assunto nas redes socais. A sul-coreana venceu na categoria Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em “Minari” e quem fez o anúncio e entregou o prêmio para a artista foi o astro de Hollywood. Uma jornalista perguntou o que a atriz de 73 anos conversou com Pitt e que cheiro ele tinha. Sem rodeios, Yuh-jung Youn disse: “Eu não cheirei ele, não sou um cachorro”. Em seguida, a artista acrescentou que vem acompanhando o trabalho do ator nas telonas: “Ele é uma estrela do cinema para mim. Eu não puder acreditar quando ele anunciou meu nome e me conduziu [na premiação]”. A cerimônia do Oscar 2021 aconteceu na noite de domingo, 25, e, por conta da pandemia, precisou ser adaptada. O grande destaque da noite foi “Nomadland”, que garantiu três estatuetas. Durante a premiação, outro momento que ficou marcado foi quando Glenn Close rebolou ao participar de uma brincadeira comandada pelo comediante Lil Rel Howery. A atriz de 74 anos foi novamente indicada e, pela oitava vez, não levou o prêmio para casa.