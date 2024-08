‘Não sou famoso como economista, mas sim como rockstar’, diz Milei ao confirmar série sobre sua vida

‘Milei – A Série’ terá cerca de seis episódios de 30 minutos e foi gravada com material de arquivo

O ultraliberal Javier Milei terá sua própria série documental sobre a meteórica carreira política até chegar à presidência da Argentina, conforme um teaser divulgado pelo presidente argentino na rede social X (antigo Twitter). “Está chegando a série”, foi o anúncio de Milei junto ao trailer do documentário, que mostra algumas de suas eloquentes participações em programas de televisão, nos quais se tornou conhecido antes de se lançar na política e assumir o cargo de presidente em 10 de dezembro. “Milei – A Série” terá cerca de seis episódios de 30 minutos e foi gravada com material de arquivo, disse o produtor da atração, o publicitário Santiago Oría, ao canal TN nesta terça-feira (28). Em um comentário no X algumas semanas atrás, Oría havia antecipado que estava produzindo a série, chamada por ele de “epopeia”, durante seu “tempo livre”. Não foi informada a data de divulgação, embora o TN tenha detalhado que o primeiro capítulo será lançado em 15 dias. “Não sou famoso como economista, mas sim como rockstar” foi uma das frases de Milei escolhidas para retratar o que o documentário define como “a campanha mais épica da história”.

“De zero a presidente. O fenômeno que cativa o mundo”, é a apresentação da produção, que será divulgada apenas na rede social X. Os trechos mostram Milei em diversos programas de televisão, defendendo pênaltis para relembrar seus tempos como goleiro amador ou dançando.”Eu disse que íamos começar a lustrar os sapatos para chutá-los para fora”, diz Milei para seus apoiadores em um trecho de um discurso durante a campanha presidencial. O presidente, de caráter veemente, não hesitou em incluir impropérios em seus discursos públicos, também frente a empresários e líderes políticos. Em outro trecho, ele aparece abraçado à sua irmã, Karina, quem nomeou secretária da Presidência e sempre definiu como “artífice” de sua carreira política, algo que resume no apelido de “a chefe”, como prefere chamá-la.

Nas imagens, Milei é visto com sua clássica jaqueta de couro ou levantando um grande cartaz com a imagem de um dólar com seu rosto, quando prometia dolarizar a economia, algo que deixou de lado depois de se tornar presidente. O trailer também o mostra empunhando a motosserra, o símbolo mais forte que usou em sua campanha para aludir aos cortes orçamentários que implementou desde que chegou ao governo com o objetivo de reduzir drasticamente o déficit público, embora tenha mergulhado a economia em recessão. “Viva la libertad carajo!”, termina com seu famoso grito de guerra. O trailer não faz referências aos cães de Milei, quatro mastins clonados de um já falecido, os quais o presidente considera “seus filhos de quatro patas”.