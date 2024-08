Javier Milei pede rigor contra machistas após denúncia de agressão feita a ex-presidente

Declaração de presidente argentino vem à tona após acusação de violência de gênero supostamente cometida por Alberto Fernández contra sua ex-companheira Fabiola Yañez

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse nesta quarta-feira (7) que “a única solução” para o problema da violência de gênero é o rigor contra os agressores, logo após vir à tona uma denúncia por suposta violência de gênero contra o ex-presidente Alberto Fernández apresentada ontem por sua ex-companheira e ex-primeira-dama, Fabiola Yáñez. “A única solução para reduzir a criminalidade é ser duro com aqueles que a cometem”, escreveu Milei na rede social X (ex Twitter), além de fazer várias críticas contra os últimos governos peronistas. “A solução para a violência exercida por psicopatas contra as mulheres não é criar um Ministério da Mulher, não é contratar milhares de funcionários públicos desnecessários, não são cursos de gênero e, definitivamente, não é dar a todos os homens uma responsabilidade só porque são homens”, acrescentou o presidente.

Para Milei, “o aumento da burocracia estatal é uma fraude moral, fiscal e política” e significa “se aproveitar de um problema sério para fazer negócios”. “Como fomos os únicos a denunciar este golpe, todos nos acusaram, sem nenhuma evidência, de sermos machistas, violentos e misóginos. Em outras palavras, eles (governos peronistas) usaram a questão não apenas para fazer negócios, mas também para fazer política“, disse o presidente argentino, além de ressaltar que “o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções”.

“Não há muito a dizer, mas esperamos que a justiça funcione o mais rápido possível e, se houver algum culpado, que ele vá para a prisão”, declarou. Após a denúncia, Fernández negou a veracidade das acusações feitas por sua ex-companheira e disse em comunicado que “a verdade dos fatos é diferente” e só iria comentar, no momento, que o relato feito por ela “nunca aconteceu”. “Para a integridade de meus filhos, de mim mesmo e da própria Fabiola, não farei declarações à imprensa, mas fornecerei as provas e testemunhos à Justiça que mostrarão o que realmente aconteceu”, acrescentou.

