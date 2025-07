Nathalia Dill aparece sem blusa em fotos ‘chocantes’ dos bastidores de ‘Guerreiros do Sol’

A atriz, que interpreta uma mulher com câncer de mama, postou imagens das gravações que mostram sangue artificial escorrendo de seu seio

Reprodução/Instagram/@nathaliadill Novos episódios foram lançados recentemente



Nathalia Dill, aos 39 anos, compartilhou imagens em que aparece sem blusa e com sangue artificial durante os bastidores da novela “Guerreiros do Sol”, disponível no Globoplay. A atriz interpreta Valiana na trama, uma mulher que descobre um câncer no seio. Ela conta com o apoio de Jânia (Alinne Moraes) para lidar com a doença que ainda não era conhecida na década de 1920.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Recentemente, novos episódios de “Guerreiros do Sol” foram lançados na plataforma de streaming, e Nathalia utilizou suas redes sociais para informar aos fãs sobre a novidade: “Bastidores de Valiana em ‘Guerreiros do Sol, porque hoje tem mais capítulos disponíveis no Globoplay”, anunciou a atriz na legenda de sua publicação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nathalia Dill (@nathaliadill)

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA