Carolina Dieckmmann encanta seguidores com fotos ousadas das férias em Búzios

Reprodução/Instagram/@loracarola Atriz estava curtindo a viagem na semana passada, ao lado de seu marido



Carolina Dieckmmann, aos 46 anos, foi alvo de muitos elogios nas redes sociais após compartilhar fotos de momentos de lazer em Búzios. Em sua postagem, a atriz comentou sobre a chuva no Rio de Janeiro e decidiu trazer de volta ao seu feed as memórias de um final de semana ensolarado. “Só porque tá chovendo no Rio, eu decidi voltar no rolo da câmera e trazer meu findi quentinho de novo pro feed”, escreveu ela.

Nas imagens, Dieckmmann exibe um biquíni que combina um cropped com uma calcinha, optando por um conjunto preto adornado com estampas florais vibrantes. A artista fez diversas poses, destacando também os detalhes de sua acomodação luxuosa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por carolina dieckmmann (@loracarola)

Os cliques encantaram amigos e seguidores, que não pouparam elogios. Tatá Werneck comentou: “Linda demais”, enquanto Manu Bahtidão a chamou de “gata”. Guta Stresser também se manifestou, dizendo: “Muito gata num lugar lindo onde vivem as gatas”. Outro seguidor a descreveu como “uma deusa”.

