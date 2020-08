NBC já tem data para estreia da 5ª temporada de ‘This is Us’; ‘Brooklyn Nine-Nine’ fica para 2021

Emissora norte-americana anunciou sua grade de séries e talk-shows para 2020 e 2021

Reprodução Série de drama 'This is Us' estreia 5ª temporada em novembro



De acordo com o site Hollywood Reporter, a NBC está trabalhando com um cronograma de lançamento de suas séries em 2020 após a parada das gravações pela pandemia do novo coronavírus. A perspectiva é de que as produções sem roteiro e as comédias sejam retomadas em outubro, incluindo a série a distância ‘Ligar’, de Martin Gero, e o retorno de ‘Superstore’. Séries aclamadas como ‘This is Us‘ e ‘The Blacklist’ devem estrear na segunda semana de novembro.

Produções como ‘Brooklyn Nine-Nine‘, ‘Good Girls’, ‘Manifest’, ‘New Amsterdam’, ‘Zoey’s Extraordinary Playlist’ só retornam em 2021, assim como as novas produções ‘Kenan’, ‘Law & Order: Organized Crime’, ‘Mr. Mayor’ e ‘Young Rock’. O anúncio acompanhada outras emissoras que também se manifestaram quanto à volta aos trabalhos. A ABC, emissora de propriedade da Disney, retornará entre outubro e novembro. Já a CBS tem como objetivo retomar as atividades em novembro. Fox e CW planejam lançar séries novas em 2021, para que as produções tenham tempo suficiente para se ajustar aos protocolos de segurança.

Ainda segundo o Hollywood Reporter, as produções com script original tem um caminho mais lento para a volta da produção durante a pandemia da Covid-19 por causa dos protocolos e maior tempo de filmagem. Os custos associados à produção também subiram. Veja abaixo a lista completa de retornos e estreias da NBC:

SETEMBRO

Transplant (terça- feira, 01/09 )

American Ninja Warrior (segunda-feira, 07/09)

NBC Sunday Night Football (quinta-feira, 09/10 e domingo, 13/09 )

Weakest Link (segunda-feira, 28/09)

Dateline NBC (sexta- feira, 25/09)

OUTUBRO

Connecting … (quinta-feira, 01/10)

Ellen’s Game of Games (terça-feira, 06/10, a seguir, em 13/10)

The Voice (segunda-feira, 19/10, terça-feira, 20/10 e depois dia 27/10)

Superstore (quinta-feira, 22/10)

NOVEMBRO