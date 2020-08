‘Amor e Sorte’: Caio Blat, Fernanda Montenegro e mais lidam com quarentena em minissérie

Teaser adianta que tem muito surto da quarentena retratado em produção de quatro episódios

Reprodução/YouTube Caio Blat e Luisa Arraes serão casal que iniciam relação durante a pandemia



A Globo divulgou nesta quinta-feira (27) o teaser de “Amor e Sorte”, minissérie com quatro episódios independentes que mostrará rotinas e vivências de duplas em confinamento durante a pandemia de coronavírus. Caio Blat, Luisa Arraes, Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos, Fernanda Torres, Taís Araújo, Fabiula Nascimento e Emilio Dantas estrelam “surtos” da quarentena. Relações entre pais e filhos, além de casais na mesma casa serão explorados na produção de Jorge Furtado. “Amor e Sorte” tem previsão de estrear em setembro.

Em entrevista ao Gshow, Fernanda Torres falou um pouco sobre a gravação em confinamento do seu episódio. “O Antônio Prata e o Chico Mattoso desenvolveram uma ideia do Jorge, de uma mãe que tenta esconder da filha que a pandemia acabou, porque a quarentena acabou aproximando as duas. Como havia uma certa urgência, acabamos todos contribuindo, eu, Jorge, o Prata e o Chico”. Torres contou ainda que o projeto já deixa saudade. “E com a mamãe convivendo com os netos, muito incrível. Foi um acontecimento inesperado, um presente em meio ao caos.”

Assista ao teaser: