Netflix anuncia plano econômico com anúncios; saiba o valor e como vai funcionar

Plataforma de streaming está confiante de que vai conseguir atender um público maior com a novidade

Reprodução/Pexels/23.07.2021 Netflix terá um novo plano econômico por R$ 18,90 ao mês



A Netflix vai lançar no próximo mês um novo plano econômico visando atrair mais assinantes. A principal diferença desse plano para o “Básico” atual é que ele contará com anúncios. Segundo divulgado pela Netflix, o plano que recebeu o nome de “Básico Com Anúncios” será disponibilizado no próximo dia 3 de novembro às 13h (horário de Brasília) no Brasil e em mais 12 países. Por aqui, o valor mensal será de R$ 18,90 ao mês, sendo R$ 7 mais barato que o atual plano “Básico” – que não permite que os conteúdos da plataforma sejam exibidos de forma simultânea em mais de uma tela. O que também muda com essa novidade é a qualidade do vídeo, isso porque a resolução do plano “Básico” era de 480p, mas agora, tanto o “Básico” quanto o “Básico Com Anúncios” terão uma qualidade de até 720p/HD. De acordo com a Netflix, nesse lançamento, “os anúncios serão de 15 ou 30 segundos” e serão “exibidos antes e durante as séries e os filmes”. “A mudança no consumo de TV está acontecendo a uma velocidade cada vez maior, com o streaming agora superando a TV aberta e a cabo. Estamos confiantes que, com preços a partir de R$ 18,90 ao mês, a Netflix tem um preço e um plano para todos os fãs. Essa iniciativa está apenas começando, mas ficamos felizes com o interesse tanto dos consumidores quanto dos anunciantes, e estamos muito empolgados com o que vem por aí”, declarou a empresa em nota.