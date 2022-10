Netflix terá nova produção sobre Jeffrey Dahmer após série bater 496 milhões de horas assistidas

Documentário sobre o serial killer estreia sexta-feira, 7, e contará com imagens e entrevistas inéditas

Divulgação/Netflix 'Conversando Com um Serial Killer: O Canibal de Milwaukee' vai explorar história de Jeffrey Dahmer



A série “Dahmer: Um Canibal Americano” segue quebrando recordes na Netflix. A produção protagonizada por Evan Peters está há mais de duas semanas entre os títulos mais assistidos e já se tornou o nono programa em inglês mais visto de todos os tempos na plataforma de streaming. Segundo a Variety, a Netflix considera a quantidade de horas assistidas nos primeiros 28 dias após o lançamento da produção. Em apenas 12 dias, “Dahmer” já foi vista por 496,1 milhões de horas, ou seja, nas próximas semanas a série de Ryan Murphy deve subir de posição. A estimativa da Netflix é que a série completa já foi vista em pelo menos 56 milhões de lares. “Dahmer” também é a segunda série mais assistida em uma semana. Entre 26 de setembro e 2 de outubro, a atração foi reproduzida por 299,84 milhões de horas, ficando atrás apenas da quarta temporada de “Stranger Things”. Com o sucesso eminente da série, a Netflix lançará na próxima sexta-feira, 7, o documentário “Conversando Com um Serial Killer: O Canibal de Milwaukee”. Dividida em três episódios, a produção mostrará cenas reais do caso, além de áudios, depoimentos e entrevistas inéditas sobre os 17 assassinatos cometidos de forma brutal por Dahmer. “O serial killer confessa seus crimes hediondos em entrevistas que revelam sua mente doentia”, diz a sinopse da Netflix. Nesse mesmo formato de minissérie documental, já estão disponíveis “Ted Bundy” e “O Palhaço Assassino”.