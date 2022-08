Netflix anuncia renovação de ‘The Umbrella Academy’ para quarta e última temporada

Anúncio foi feito nesta quinta-feira, 25, nas redes sociais e estreia dos últimos episódios da série ainda não tem data confirmada

Divulgação Revista americana disse que nova temporada deverá ter menos de dez episódios



A Netflix anunciou a renovação da série “The Umbrella Academy” para a quarta e última temporada da produção baseada nos quadrinhos de Gerard Way e Gabriel Bá. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 25, através das redes sociais. A Netflix divulgou uma imagem com um guarda-chuva com o número quatro e a frase “A Temporada Final” embaixo. Na legenda das publicações estava escrito: “Me preparando pra abrir o guarda-chuva pela última vez. The Umbrella Academy está renovada para a 4ª e última temporada”. À Variety, o criador da série, Steve Blackman, falou sobre a última temporada da produção. “Estou muito animado que os fãs incrivelmente leais de The Umbrella Academy terão um fim apropriado para a jornada dos irmãos Hargreeves, que começou cinco anos atrás. Mas antes de chegarmos a essa conclusão, temos uma história incrível chegando na quarta temporada, uma que vai deixar os fãs na ponta do assento até os minutos finas”, afirmou. A revista diz ainda que serão menos de dez episódios na temporada final. A data de lançamento ainda não divulgada.