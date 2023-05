Netflix cancela ‘Rebelde’ após duas temporadas, afirma ator da série

Sergio Mayer Mori, intérprete de Esteban, disse que recebeu a notícia dos produtores da atração mexicana

Divulgação/Netflix 'Rebelde' estrou na Netflix em 2022 e conta com duas temporadas



O cantor Sergio Mayer Mori, intérprete de Esteban na série “Rebelde”, disse que a Netflix optou por não renovar para uma terceira temporada a produção inspirada na popular novela da Televisa – que estreou em 2004 e bombou no Brasil ao ser exibida pelo SBT. “Seria uma honra para mim poder fazer a terceira, a quarta e a quinta [temporada], o fato é que não será mais feito. Foi a Netflix, foram os produtores que falaram para a gente: ‘Obrigado por tudo galera, não haverá uma terceira [temporada]’”, contou Sergio em entrevista à Hola. O artista acrescentou que não sabe o que motivou a gigante do streaming a tomar essa decisão. “Não faço ideia do porquê”, comentou. “Definitivamente não foi uma decisão minha.” A Jovem Pan entrou em contato com a Netflix, mas ainda não obteve retorno.

Sergio definiu a experiência de ser um dos protagonistas de “Rebelde” como “maravilhosa”: “Conheci pessoas excepcionais, trabalhei com pessoas muito talentosas”. Ele também garantiu que tinha uma “excelente convivência”com os colegas de elenco, que inclui a atriz brasileira Giovanna Grigio. Em 2021, o ator mexicano gerou polêmica ao declarar em uma live que não gosta das músicas do RBD. As canções do grupo original estão presentes no reboot da Netflix. “A forma como eu disse foi completamente errada, eu sei disso”, admitiu. “Não preste atenção nas minhas palavras, isso foi um erro da minha parte, mas, por outro lado, a liberdade de expressão está aí e eu não preciso gostar de uma coisa ou outra para poder estar vivo. Mas foi um erro ter dito do jeito que eu disse e quando eu disse.”