Nova versão de ‘Rebelde’ estreia e brasileiros vibram com Giovanna Grigio: ‘Que orgulho’

Atriz brasileira é um dos destaques da série mexicana que estreou nesta quarta-feira, 5, na Netflix

Divulgação/Netflix/05.01.2022 Giovanna Grigio interpreta Emília na nova versão de 'Rebelde'



A nova versão de “Rebelde” já está disponível na Netflix e a atriz Giovanna Grigio, única brasileira no elenco, está bombando nas redes sociais. A artista, que interpreta Emilia na série, ficou conhecida por protagonizar o remake de “Chiquititas”, no SBT, e por participar de “Malhação”, na Globo. “Vamos tirar um momento para poder apreciar a maior, vulgo Gigi Grigio, que faz um show de atuação em todos os seus projetos e a ‘mami’ mais uma vez mostrou que seu talento não tem limites, porque atua com muita naturalidade em uma outra língua”, comentou um seguidor. “Personagem da Giovanna Grigio em ‘Rebelde’, na Netflix, entregou tudo no primeiro episódio. Confesso que me surpreendeu, pois ao assistir teaser da série pensei que a Gigi tivesse menos destaque. Que orgulho!”, escreveu outro. “Gigi arrasou como Emília, Brasil está muito bem representado . Giovanna Grigio pode voar, que você irá muito longe”, acrescentou mais um.

A atriz celebrou nas redes sociais a estreia de “Rebelde”. “Minha Emília, não consigo acreditar que já está na hora de todos te conhecerem. Obrigada por me ensinar tanto sobre amor, sobre vencer meus medos, por mudar minha vida! Te amo”, publicou Giovanna no Instagram. A versão mexicana de “Rebelde”, que estreou no Brasil em 2004, foi um verdadeiro fenômeno entre os jovens. Em 2011, a Record lançou uma versão brasileira da trama que contava com nomes como Chay Suede e Sophia Abrahão, mas não agradou os fãs que acompanharam a versão mexicana, pois apostou uma trama totalmente diferente. Para divulgar a nova série, a Netflix reuniu Sophia e Giovanna em um vídeo no qual afirma: “As gerações mudam, mas o sentimento vai ser o mesmo”.

*vou assistir Rebelde por causa da trama a trama:#RebeldeNetflix pic.twitter.com/lE6qg8ojuO — mari(de maria) off (@_sunshineFeNeto) January 5, 2022

Emilia Alo, personagem da Giovanna Grigio em #Rebelde na Netflix, entregou tudo no primeiro episódio. Confesso que me surpreendeu, pois ao assistir teaser da série pensei que a Gigi tivesse menos destaque. Que orgulho! #RebeldeNetflix pic.twitter.com/4jiQF1m6J1 — Elissandro Persil (@elipersil) January 5, 2022

Santíssima trindade da adolescência concluída com sucesso né @gigi_grigio #RebeldeNetflix pic.twitter.com/Ouuhw9vcLq — A n n a ⚡️ (@Firelamour) January 5, 2022

Hoje eu vou dormi pensando na Gigi, q mulher—— #RebeldeNetflix pic.twitter.com/uKmF2Jjgca — Tofu ama mulheres ⚢︎ (@PigDubo) January 5, 2022

Hoje eu vou dormi pensando na Gigi, q mulher—— #RebeldeNetflix pic.twitter.com/uKmF2Jjgca — Tofu ama mulheres ⚢︎ (@PigDubo) January 5, 2022

vamos tirar um momento pra poder apreciar a maior, vulgo gigi grigio, que faz um SHOW de atuação em todos os seus projetos. e a mami mais uma vez mostrou que seu talento não tem limites, pq atua com mta naturalidade em uma outra língua #RebeldeNetflix #Rebelde pic.twitter.com/yWwDJyltjf — bre. | 📖: princesa das cinzas (@amanimslove) January 5, 2022

a gigi como emilia já está surrando na atuação e servindo boiolice lenda brasileira dando o nome sempre viu #RebeldeNetflix

pic.twitter.com/Brya5itDr6 — 𝔅 𝔞 𝔡 𝔊 𝔦 𝔯 𝔩 | 📖: é assim que acaba (@ljkehzzan) January 5, 2022