Netflix cancela série com Bruna Marquezine e Keanu Reeves gravada em São Paulo

Criador teria gastado parte de dinheiro destinado à produção com roupas de grife, móveis de luxo e criptomoedas

Reprodução/Instagram/brunamarquezine Bruna Marquezine estava no elenco de Conquest



A série Conquest, produção da Netflix que chegou a ter cenas gravadas em São Paulo, foi cancelada antes mesmo de sua estreia. Com Bruna Marquezine e Keanu Reeves no elenco, o motivo da desistência da empresa de streaming teria sido o “comportamento errático” do produtor e criador. Segundo o The New York Times, Carl Erik Rinsch recebeu uma quantia de US$ 55 milhões para produzir a obra. No entanto, parte do valor teria sido gasto para investimento em criptomoedas, roupas de grife, objetos e móveis de luxo. O jornal americano ainda afirma que Rinsch estaria movendo processo contra a Netflix, com cobrança de US$ 14 milhões por quebra de contrato e não realização da série. Conhecido por filmes como “47 Ronins” e “The Gift”, Carl Erik Rinsch não se posicionou sobre o assunto.