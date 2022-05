Netflix cancela série de Meghan Markle; saiba o motivo

‘Pearl’, animação voltada para o público infantil, foi anunciada no ano passado pela empresa que a artista possui com o marido, o príncipe Harry

Reprodução/CNN Série de animação criada por Meghan Markle foi cancelada pela Netflix



A Netflix cancelou a produção da série de animação “Pearl”, idealizada por Meghan Markle. Conforme divulgado pelo Deadline neste domingo, 1, o projeto declinou por causa de cortes no orçamento que começaram a ser feitos pela plataforma de streaming após ela perder 200 mil assinantes no primeiro trimestre deste ano. A animação de Meghan giraria em torno de uma menina de 12 anos que “em uma jornada de autodescoberta” se inspiraria em mulheres que fizeram história. O anúncio da série foi feito ano passado pela Archewell Productions, empresa que Meghan possui com o marido, o príncipe Harry. A Netflix, no entanto, continuará trabalhando em outros projetos com a empresa do casal, como a série documental “Heart of Invictus”, focada nos Invictus Games, um evento esportivo voltado para veteranos do serviço militar. “Pearl” não foi o único corte da Netflix, a plataforma de streaming também decidiu não avançar com outras duas séries animadas infantis, sendo elas: “Dino Daycare” e “Boons and Curses”.