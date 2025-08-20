Netflix divulga data de estreia e primeiras imagens da 5ª temporada de ‘Emily em Paris’

Moda, romance e reviravoltas seguem marcando o caminho da protagonista, que desembarca em uma nova cidade italiana; episódios estreiam em 18 de dezembro no streaming

Divulgação/Netflix Lily Collins em cena da 5ª temporada de 'Emily in Paris'



A Netflix divulgou nesta quarta-feira (20) as primeiras imagens da quinta temporada de “Emily em Paris”. Nos novos episódios, que estreiam em 18 de dezembro de 2025 na Netflix, Emily Cooper (Lily Collins) seguirá em suas férias na Itália, vivendo momentos intensos em Veneza – novo cenário da série. Agora à frente da Agence Grateau em Roma, Emily enfrenta desafios profissionais e românticos enquanto se adapta à vida em uma nova cidade. Mas, quando uma ideia de trabalho não sai como esperado, as consequências levam a desilusões amorosas e obstáculos em sua carreira.

Em busca de equilíbrio, ela se entrega ao estilo de vida francês – até que um grande segredo coloca em risco uma de suas relações mais próximas. Ao encarar os conflitos com honestidade, Emily descobre conexões mais profundas, uma clareza renovada e uma nova disposição para abraçar o inesperado.