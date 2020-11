Netflix divulga detalhes de ‘Maldivas’, nova série com Bruna Marquezine e Manu Gavassi

A série vai se passar em um condomínio no Rio de Janeiro e ainda conta com Klebber Toledo, Sheron Menezzes e Carol Castro no elenco

Divulgação/Netflix Netflix divulgou o elenco da sua nova série original, 'Maldivas'



Após muitas especulações, a Netflix finalmente divulgou detalhes da nova produção brasileira que conta com Bruna Marquezine e Manu Gavassi no elenco. Trata-se de uma série com toque de humor e drama que se passa em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, chamado Maldivas, que serviu de inspiração para o nome da série. A trama contará com mistérios, intrigas e muito deboche – algo que já é possível notar no vídeo de divulgação da série lançado nesta segunda-feira, 30, pela plataforma de streaming. De forma sarcástica, como se o elenco estivesse vazando informações da nova produção original da Netflix na mídia, o elenco dá alguns detalhes da série que já começou a ser gravada.

A trama de “Maldivas” começa com Liz (Bruna Marquezine) saindo de Goiânia e chegando ao Rio de Janeiro para investigar o sumiço da mãe, que morre em incêndio rodeado de mistérios. Para isso, ela precisa fugir do investigador Denilson (Romani) e se infiltrar em no condômino que reúne todo o núcleo principal da série. Manu Gavassi é Milene, uma mulher que leva uma vida aparentemente perfeita ao lado do cirurgião plástico Victor Hugo, interpretado por Klebber Toledo. Já Sheron Menezzes dá vida a Rayssa, uma ex-cantora de axé que vira empresária e é casada com Cauã (Samuel Melo), o ex-vocalista de sua banda. Carol Castro também marca presença na produção como uma mãezona que é casada com Gustavo (Guilherme Winter), que cumpre prisão domiciliar. A Netflix ainda não anunciou quando a série deve estrear.