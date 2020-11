Livro que inspirou o filme erótico ‘365 Dias’ chega ao Brasil em dezembro

A história de Laura e o mafioso Massimo fez sucesso no Brasil quando o longa entrou para o catálogo da Netflix

Divulgação Livro que deu origem ao filme '365 Dias' será lançado no Brasil



O livro que inspirou o filme “365 Dias” chega ao Brasil no próximo dia 2 de dezembro pela Buzz Editora. A história erótica que fez um sucesso absoluto na Netflix é baseada na trilogia da autora Blanka Lipińska, considerada uma das mulheres mais influentes da Polônia. A trama, que mescla “O Poderoso Chefão” com “Cinquenta Tons de Cinza”, conta história do mafioso Don Massimo Torricelli, que se apaixona por uma mulher quando é socorrido à beira da morte, e, depois de um tempo, ao encontrar a gerente de vendas Laure Biel, que está de férias na Sicília com o namorado e dois amigos, ele acredita que ela é a mulher que não sai dos seus sonhos e resolve sequestrá-la por 365 dias e, se nesse tempo ela não se apaixonar por ele, Massimo promete libertá-la.

A escritora decidiu escrever a história recheada de cenas eróticas, pois ficava incomodava com o fato de achar de que as pessoas não falam com franqueza sobre sexo. O livro vendeu aproximadamente 1,5 milhão de exemplares na Polônia e superou outro sucesso do gênero, “Cinquenta Tons de Cinza”, de E.L. James. Com a estreia do filme na Netflix, os protagonistas Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone passaram a bombar nas redes sociais e, aqui no Brasil, o longa ficou na primeira posição dos filmes mais assistidos da plataforma de streaming por dias após seu lançamento. A adaptação do segundo livro da trilogia, que deve receber o nome de “Este Dia”, está confirmada e deve chegar aos cinemas em 2021.