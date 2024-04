Senna: Netflix divulga teaser de minissérie sobre o piloto

A minissérie será protagonizada por Gabriel Leone e estreia ainda em 2024

Divulgação/Netflix Gabriel Leone encarnou o piloto brasileiro que virou ídolo mundial



A Netflix surpreende os fãs do automobilismo ao soltar um teaser da sua próxima minissérie, Senna, que promete levar os espectadores para uma volta emocionante pela vida do icônico Ayrton Senna. Com um elenco de peso, incluindo Matt Mellacomo, como Alain Prost, Johannes Heinrichs, como Niki Lauda, e Gabriel Leone no papel principal, essa produção chega às telas ainda este ano, prometendo uma imersão pela história do lendário piloto brasileiro. E na direção de Vicente Amorim e Julia Rezende, e um roteiro de Álvaro Mamute, Thais Falcão e James Daniel Wilson, Senna é a promessa de uma viagem alucinante pelo mundo das corridas. Prepare-se para acelerar junto com Senna e reviver toda a emoção das pistas.

Confira o teaser abaixo: