Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Netflix lança coleção de séries e filmes inspirados nos signos do zodíaco 

Netflix lança coleção de séries e filmes inspirados nos signos do zodíaco 

A plataforma terá recomendações especiais para os assinantes

  • Por Victória Xavier (colaboração para a Jovem Pan)
  • 21/08/2025 18h01
Divulgação/Netflix Anya Taylor-Joy é estrela de "O Gambito da Rainha", sucesso da Netflix Anya Taylor-Joy é estrela de "O Gambito da Rainha", sucesso da Netflix

Os signos sempre rendem muitas curiosidades e discussões. Com previsões e características, os 12 signos do zodíaco sempre viram assunto e agora se transformarão em dicas de filmes e séries. A Netflix decidiu fazer algumas recomendações baseadas no signo dos assinantes, chamada “Sua Playlist do Zodíaco”. A iniciativa é uma nova coleção temática que conecta filmes e séries às características de cada signo. É como ter o horóscopo do entretenimento, só que muito mais emocionante (e maratonável).

Sempre em busca de oferecer variedade e dinamismo, a novidade chega ao aplicativo a tempo da temporada de Virgem (23 de agosto a 22 de setembro) — nada mais justo do que começar com o signo mestre da organização, do planejamento impecável e da atenção aos detalhes. Não por acaso, personagens como Beth Harmon, de O Gambito da Rainha, entram em cena para representar a precisão e intensidade deste signo.

Essa iniciativa oferece aos fãs mais uma maneira inovadora de explorar novos filmes e séries (ou rever antigos favoritos) que tenham a ver com eles. A cada semana são lançadas novas curadorias, muitas delas divertidas e inspiradas em momentos que tomaram a cultura.

Confira abaixo alguns dos destaques de cada signo:

  • Virgem – assaltos e confrontos
    Características: planejamento, eficiência, atenção aos detalhes.
    O Gambito da Rainha, Treta, O Grande Assalto
  • Libra – thrillers românticos
    Características: equilíbrio entre amor e guerra, diplomacia, adaptação.
    Ozark, Peaky Blinders, De Volta à Ação, Designated Survivor
  • Escorpião – mistérios
    Características: intensidade, carisma, magnetismo e segredos
    Wandinha, Você, O Agente Noturno, Manifest, Glass Onion: Um Mistério Knives Out
  • Sagitário – aventuras
    Características: energia, curiosidade, otimismo
    One Piece, Minha Vida em Marte, O Menino no Espelho, The Witcher, Avatar: O Último Mestre do Ar
  • Capricórnio – histórias de negócios e empreendedorismo
    Características: ambição, trabalho duro
    Uma Advogada Extraordinária, Dept. Q, A Diplomata, Como Nossos Pais
  • Aquário – histórias de alienígenas, ficção científica e espaço
    Características: visionários, excêntricos, outsiders
    Stranger Things, Rebel Moon
  • Peixes – romances
    Características: sonhadores, românticos
    Bridgerton, Coisa Mais Linda, Desejo Irlandês, Para Sempre, XO, Kitty
  • Áries – realities e competições da vida real
    Características: competitivos, corajosos, ousados
    A Batalha dos 100, Round 6: O Desafio, Casamento às Cegas Brasil, Kaos
  • Touro – comida e festas
    Características: materialistas, sofisticados, ligados ao prazer
    Madea: O Retorno, Nonnas, Heeramandi – O Bazar de Diamantes
  • Gêmeos – stand-up e personagens falantes
    Características: sociais, engraçados, comunicativos
    Ali Wong: Single Lady, Big Mouth, Ninguém Quer
  • Câncer – dramas emocionantes
    Características: sensíveis, sentimentais
    Meu Sangue Ferve Por Você, Heartstopper, A Lista da Minha Vida, Ginny & Georgia
  • Leão – realeza e líderes
    Características: confiantes, generosos, leais
    The Crown, Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton, Emily em Paris

