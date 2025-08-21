Netflix lança coleção de séries e filmes inspirados nos signos do zodíaco 

A plataforma terá recomendações especiais para os assinantes

Os signos sempre rendem muitas curiosidades e discussões. Com previsões e características, os 12 signos do zodíaco sempre viram assunto e agora se transformarão em dicas de filmes e séries. A Netflix decidiu fazer algumas recomendações baseadas no signo dos assinantes, chamada “Sua Playlist do Zodíaco”. A iniciativa é uma nova coleção temática que conecta filmes e séries às características de cada signo. É como ter o horóscopo do entretenimento, só que muito mais emocionante (e maratonável).

Sempre em busca de oferecer variedade e dinamismo, a novidade chega ao aplicativo a tempo da temporada de Virgem (23 de agosto a 22 de setembro) — nada mais justo do que começar com o signo mestre da organização, do planejamento impecável e da atenção aos detalhes. Não por acaso, personagens como Beth Harmon, de O Gambito da Rainha, entram em cena para representar a precisão e intensidade deste signo.

Essa iniciativa oferece aos fãs mais uma maneira inovadora de explorar novos filmes e séries (ou rever antigos favoritos) que tenham a ver com eles. A cada semana são lançadas novas curadorias, muitas delas divertidas e inspiradas em momentos que tomaram a cultura.

