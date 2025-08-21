Netflix lança coleção de séries e filmes inspirados nos signos do zodíaco
A plataforma terá recomendações especiais para os assinantes
Os signos sempre rendem muitas curiosidades e discussões. Com previsões e características, os 12 signos do zodíaco sempre viram assunto e agora se transformarão em dicas de filmes e séries. A Netflix decidiu fazer algumas recomendações baseadas no signo dos assinantes, chamada “Sua Playlist do Zodíaco”. A iniciativa é uma nova coleção temática que conecta filmes e séries às características de cada signo. É como ter o horóscopo do entretenimento, só que muito mais emocionante (e maratonável).
Sempre em busca de oferecer variedade e dinamismo, a novidade chega ao aplicativo a tempo da temporada de Virgem (23 de agosto a 22 de setembro) — nada mais justo do que começar com o signo mestre da organização, do planejamento impecável e da atenção aos detalhes. Não por acaso, personagens como Beth Harmon, de O Gambito da Rainha, entram em cena para representar a precisão e intensidade deste signo.
Essa iniciativa oferece aos fãs mais uma maneira inovadora de explorar novos filmes e séries (ou rever antigos favoritos) que tenham a ver com eles. A cada semana são lançadas novas curadorias, muitas delas divertidas e inspiradas em momentos que tomaram a cultura.
Confira abaixo alguns dos destaques de cada signo:
- Virgem – assaltos e confrontos
Características: planejamento, eficiência, atenção aos detalhes.
O Gambito da Rainha, Treta, O Grande Assalto
- Libra – thrillers românticos
Características: equilíbrio entre amor e guerra, diplomacia, adaptação.
Ozark, Peaky Blinders, De Volta à Ação, Designated Survivor
- Escorpião – mistérios
Características: intensidade, carisma, magnetismo e segredos
Wandinha, Você, O Agente Noturno, Manifest, Glass Onion: Um Mistério Knives Out
- Sagitário – aventuras
Características: energia, curiosidade, otimismo
One Piece, Minha Vida em Marte, O Menino no Espelho, The Witcher, Avatar: O Último Mestre do Ar
- Capricórnio – histórias de negócios e empreendedorismo
Características: ambição, trabalho duro
Uma Advogada Extraordinária, Dept. Q, A Diplomata, Como Nossos Pais
- Aquário – histórias de alienígenas, ficção científica e espaço
Características: visionários, excêntricos, outsiders
Stranger Things, Rebel Moon
- Peixes – romances
Características: sonhadores, românticos
Bridgerton, Coisa Mais Linda, Desejo Irlandês, Para Sempre, XO, Kitty
- Áries – realities e competições da vida real
Características: competitivos, corajosos, ousados
A Batalha dos 100, Round 6: O Desafio, Casamento às Cegas Brasil, Kaos
- Touro – comida e festas
Características: materialistas, sofisticados, ligados ao prazer
Madea: O Retorno, Nonnas, Heeramandi – O Bazar de Diamantes
- Gêmeos – stand-up e personagens falantes
Características: sociais, engraçados, comunicativos
Ali Wong: Single Lady, Big Mouth, Ninguém Quer
- Câncer – dramas emocionantes
Características: sensíveis, sentimentais
Meu Sangue Ferve Por Você, Heartstopper, A Lista da Minha Vida, Ginny & Georgia
- Leão – realeza e líderes
Características: confiantes, generosos, leais
The Crown, Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton, Emily em Paris
