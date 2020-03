Netflix anuncia nova temporada de ‘Queer Eye’

A quinta temporada de ‘Queer Eye’ deve estrear na Netflix no segundo semestre deste ano

Christopher Smith/Netflix Queer Eye



A Netflix confirmou nesta quarta-feira (11) a sexta temporada de “Queer Eye”.

No novo ano, o Fab Five via para a cidade de Austin, no Texas, atrás de novos personagens. O quinteto formado por Antoni Porowski, Bobby Berk , Jonathan Van Ness, Karamo Brown e Tan France também está confirmado na nova temporada.

Lançado em 2018 pela Netflix, “Queer Eye” é uma releitura da série “Queer Eye For The Straight Guy”, que foi ao ar na TV americana de 2003 a 2007.

A sexta temporada de “Queer Eye” ainda vai demorar um pouco para chegar. Antes, a Netflix lança a quinta temporada, que tem estreia marcada para o segundo semestre. A série ainda vai ganhar uma versão brasileira, também produzida pelo serviço de streaming, mas sem previsão de lançamento.