‘Queer Eye’ vai ganhar versão brasileira pela Netflix

Será que o Fab Five desembarcará no Brasil? Elenco de temporada nacional ainda não foi confirmado



A Netflix confirmou a versão brasileira de “Queer Eye“, reality show americano queridinho do público na plataforma. A informação foi dada com exclusividade ao podcast “Episódio”, do jornal O Estado de S. Paulo, na quarta-feira (19).

A série ainda não teve seu elenco anunciado, mas os fãs já especulam que Gloria Groove faria parte do time. No original, cinco homens gays dão consultoria para os participantes sobre moda, estética, cultura, decoração e culinária.

O Fab Five, como é chamado o time de apresentadores, é composto por Jonathan Van Ness, Antoni Porowski, Bobby Berk, Karamo Brown e Tan France. A quinta temporada de “Queer Eye” foi gravada no Japão.

A cantora Gloria Groove também foi apontada como a possível apresentadora de outro reality show da Netflix, uma versão nacional inspirada em “RuPaul’s Drag Race”.

Segundo o colunista Fefito, do Uol, o streaming já gravou, em segredo, todos os episódios da primeira temporada da atração. O nome oficial, data de estreia e demais detalhes ainda não foram confirmados pela plataforma streaming.