Netflix renova ‘O Problema dos 3 Corpos’ para a segunda temporada

Aclamada série de ficção científica baseada na obra de Cixin Liu continua a explorar os mistérios do cosmos e a luta da humanidade pela sobrevivência

Divulgação/Netflix A segunda temporada promete mais mistérios e suspense cósmico.



A série “O Problema dos 3 Corpos” garantiu sua continuidade na Netflix com a confirmação de uma segunda temporada, anunciada através das redes sociais do serviço de streaming. Na primeira temporada da série, mergulhamos na tensa narrativa de um grupo de cientistas que enfrentam a iminente ameaça de uma invasão alienígena. A trama, adaptada do premiado romance de Cixin Liu, traz uma interpretação cinematográfica rica e complexa, sustentada por um elenco de peso que inclui Liam Cunningham, Benedict Wong, Eiza González e Jovan Adepo. Para quem ainda não embarcou nessa épica jornada de ficção científica, a primeira temporada já está disponível para streaming na Netflix, prometendo preparar o terreno para os novos e eletrizantes desenvolvimentos que estão por vir.