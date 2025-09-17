Netflix revela data de estreia da série ‘Os Donos do Jogo’

Com Juliana Paes, Xamã e Otávio Müller, a história inspirada no universo do jogo do bicho chega à Netflix no dia 29 de outubro e será dividida em uma disputa entre quatro famílias

Aline Arruda/Netflix Ambientada na máfia do bicho, a produção entrega crimes, segredos e drama familiar



Inspirado no universo do jogo do bicho, “Os Donos do Jogo” é a mais nova aposta brasileira da Netflix. Com Juliana Paes, Xamã, Otávio Müller e grande elenco, a história promete transportar o público para as entranhas dos jogos de azar do Rio de Janeiro. Ambientada na máfia do bicho, a produção entrega crimes, segredos e drama familiar. A história chega na Netflix no dia 29 de outubro e será dividida em uma disputa entre quatro famílias.

Família Moraes

Profeta (André Lamoglia) é o nome da vez. De uma família do interior do Rio de Janeiro, ele é filho de Nélio (Adriano Garib) e irmão de Nelinho (Pedro Lamin) e Esqueleto (Ruan Aguiar), o qual tem como grande aliado, Sombra (Igor Fernandez). Estrategista nato e dono de uma lábia envolvente, Profeta ascende rapidamente no submundo da contravenção, buscando conquistar seu espaço na alta cúpula e chamando a atenção das demais famílias – no amor e no jogo.

Família Guerra

Parte da cúpula graças ao visionário, e já debilitado Jorge Guerra (Roberto Pirillo), a família simboliza a nova geração que busca modernizar o jogo do bicho às custas de muita rivalidade, inclusive entre seus membros. Búfalo (Xamã) assume os negócios da família com ambições ousadas e apoiado diretamente por sua esposa, Suzana (Giullia Buscaccio). Já a irmã de Suzana, Mirna Guerra (Mel Maia), tem outros planos para os negócios da família e não medirá esforços para conquistar o poder.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Família Fernandez

Comandada pelo capo Galego Fernandez (Chico Diaz), a família representa a velha-guarda do bicho, com todas as suas tradições e conquistas. Ao lado da esposa Leila (Juliana Paes), do filho Santiago (Henrique Barreira) e do irmão Xavier (Otávio Muller), o clã tenta manter o poder a todo custo, mesmo diante das ameaças crescentes e dos segredos que vêm tanto de fora quanto de dentro de casa.

Família Saad

Depois de cair em uma emboscada e ser preso antes mesmo de assumir os negócios da família, Renzo (Bruno Mazzeo), herdeiro dos Saad, aguarda sua chance de retomada, enquanto seu tio Marcinho (Tuca Andrada) assume, temporariamente, o comando intermediando suas decisões junto à cúpula, onde tem forte influência.