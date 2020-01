Netflix anuncia segunda temporada de ‘Sintonia’; assista

Reprodução Segunda temporada de "Sintonia" estreia ainda este ano



Depois do sucesso de “Sintonia” no ano passado, a Netflix finalmente confirmou a segunda temporada da trama. O anúncio foi feito no festival TUDUM, o primeiro da plataforma de streaming, que acontece em São Paulo até terça-feira. O elenco participou de painel movimentado na noite de sábado (25).

A história acompanha os amigos Doni (MC Jottapê), Rita (Bruna Mascarenhas) e Nando (Christian Malheiros), que buscam conquistar seu espaço na periferia de São Paulo.

Ainda não há data prevista para lançamento, mas os episódios começarão a ser gravados no primeiro semestre deste ano. A Netflix deu uma pequena sinopse: “Quando o funk, o crime e a Igreja se trombarem no dia-a-dia da quebrada, a amizade entre os três será posta à prova. Será possível chegarem tão longe sem esquecer de onde vieram?”

Konrad Dantas, o Kondzilla, retorna para a direção geral dos seis novos episódios. “Superamos as expectativas na primeira temporada e fizemos a série brasileira mais popular de 2019 da Netflix, com o desafio de seguir apenas o nosso coração. Na segunda temporada além do nosso amor pela arte, também vamos somar a energia de todo público que se sentiu representado pela série e está aguardando algo maior ainda”, celebrou.