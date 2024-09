Nicole Kidman reflete sobre bullying: ‘Durante minha vida inteira, eu queria ter curvas e 1,57m de altura’

Atriz contou que a transformação de pensamento ocorreu quando o estilista John Galliano a convidou para desfilar

Reprodução/Instagram A atriz revelou que essa situação a fez desenvolver um profundo descontentamento com seu corpo



A atriz Nicole Kidman, aos 57 anos, compartilhou suas experiências de bullying durante a infância à revista americana People. A atriz revelou que essa situação a fez desenvolver um profundo descontentamento com seu corpo. Kidman expressou seu desejo de ser diferente na época: “A minha vida inteira, eu queria ter curvas e 1,57 m de altura”. A transformação na forma como ela se via começou a ocorrer no início de sua trajetória em Hollywood. Foi nesse período que o renomado estilista John Galliano a convidou para desfilar com um vestido de sua criação. Essa experiência foi marcante para Kidman, que se sentiu como se estivesse vivendo um “conto de fadas“. O convite foi um divisor de águas na vida da atriz, pois a fez perceber que sua altura e magreza poderiam ser vistas como atributos positivos. “Eu era uma ruiva, branquela, com 1,80m aos 14 anos. Então, quando tive acesso a esse mundo novo, me senti como uma garotinha com a oportunidade de entrar numa espécie de universo fantástico”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA