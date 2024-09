Dez municípios do Brasil são responsáveis por 20,5% das queimadas de 2024

Cidade que lidera o ranking de incêndios é São Félix do Xingu, no Pará, com 6.474 focos

DAVI CORRÊA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Dentre esses dez municípios, nove estão localizados na Amazônia



De acordo com dados do Programa Queimadas do Inpe, a Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura revelou que dez municípios das Regiões Norte e Centro-Oeste são responsáveis por 20,5% das queimadas no Brasil. Esses locais, situados nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia, registraram um total de 39.247 focos de incêndio, de um total de 190.943 detectados entre 1º de janeiro e 18 de setembro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O município que lidera o ranking de queimadas é São Félix do Xingu, no Pará, com 6.474 focos. Em seguida, estão Altamira, com 5.250, e Corumbá, Mato Grosso do Sul, que contabiliza 4.736. Outros municípios com altos índices de incêndio incluem Novo Progresso (4.598), Apuí (4.308), Lábrea (3.723), Itaituba (2.973), Porto Velho (2.710), Colniza (2.277) e Novo Aripuanã (2.198).

Dentre esses dez municípios, nove estão localizados na Amazônia, exceto Corumbá, que é conhecido como a porta de entrada para o Pantanal. Beto Mesquita, representante da Coalizão, ressalta que sete dos dez municípios com maior número de queimadas também figuram entre os que mais desmataram em 2023. Ele alerta que as queimadas estão sendo utilizadas como uma estratégia para facilitar o desmatamento.

Mesquita também destaca que os incêndios florestais se tornaram novos vetores de destruição, complicando a identificação de atividades ilegais, como a extração de madeira. Para enfrentar essa situação, ele enfatiza a urgência de implementar estratégias eficazes de combate, fiscalização e preservação ambiental por parte dos governos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile