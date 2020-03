‘Ninguém Tá Olhando’, série com Kéfera, é cancelada pela Netflix

Reprodução/Instagram Estrela do YouTube, Kéfera era protagonista em aposta nacional do streaming



Lançada em novembro do ano passado, a série nacional “Ninguém Tá Olhando”, estrelada por Kéfera, foi cancelada pela Netflix após não atingir o retorno esperado em termos de audiência. As informações são do portal F5.

Segundo a reportagem, a plataforma streaming confirmou que a produção não ganhará novos episódios, que teve oito em sua 1ª temporada. A justificativa para o cancelamento foi o alto custo de produção que não se reverteu em número de espectadores.

A comédia foi criada e dirigida por Daniel Rezende (“Turma da Mônica: Laços”). A trama acompanhava Uli (Victor Lamoglia), o mais novo Angelus no 5511° Distrito. Sob a tutela dos veteranos Greta (Júlia Rabello) e Chun (Danilo de Moura), e o olhar implacável do inspetor Fred (Augusto Madeira), ele aprenderá tudo sobre o Sistema Angelus – embora não fosse muito bom seguir regras.

Em entrevista ao Morning Show na época do lançamento da série, Rezende explicou como criou a sua própria versão dos anjos. “Eu queria muito fazer uma série que falasse sobre a humanidade e questionasse os padrões. Desconstruímos a mitologia do anjo para criar os nossos Angelus, seres que estão aí desde sempre seguindo regras, vivendo numa sociedade completamente definida e nunca questionam… até a chegada do Uli”, explicou.