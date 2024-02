Fluminense anuncia contratação do atacante Marquinhos, do Arsenal, por empréstimo

Jogador revelado no São Paulo ficará nas Laranjeiras até o final do ano, e o Tricolor carioca terá opção de compra

Marcelo Gonçalves/FFC O atacante Marquinhos, novo reforço do Fluminense, também estava na mira do Corinthians



O Fluminense anunciou nesta quinta-feira, 15, a contratação do jovem atacante Marquinhos, que chega ao clube por empréstimo do Arsenal. O jogador de apenas 20 anos assinou contrato com o Tricolor carioca até o fim do ano, com opção de compra. Marquinhos, que surgiu nas categorias de base do São Paulo, retornou ao Arsenal em janeiro, após ter sido emprestado ao Nantes em agosto. No Campeonato Francês, ele atuou em sete partidas, sendo titular em apenas uma delas, somando 149 minutos em campo. Pelo time de Londres, o atacante marcou um gol e deu uma assistência em seis jogos disputados. Em seguida, foi emprestado ao Norwich, da segunda divisão inglesa, onde jogou onze partidas, marcando um gol e dando uma assistência. O Corinthians também tinha interesse no atleta, mas perdeu a disputa para o Flu.

Veja o que o Fluminense publicou sobre o novo reforço:

Relâmpago Marquinhos agora é FLUMINENSE! CATCHAUM! ⚡️🇭🇺 pic.twitter.com/yclSqQ4JlH — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 15, 2024

Primeiro recado do Marquinhos com a Armadura Tricolor! Bem-vindo, Guerreiro! pic.twitter.com/CtuGALJiYx — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 15, 2024

Primeiro dia no CT Carlos Castilho: ✅ Nossa Armadura caiu bem demais no Marquinhos! 📸: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/A6QHtA9Ydv — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 15, 2024

Publicado por Felipe Cerqueira

Reportagem publicada com auxílio de IA