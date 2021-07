‘No Limite’: Prova da comida tem larvas de besouro, barata e olho de cabra

Temida prova deu imunidade para Paula Amorim; Carol Peixinho foi a eliminada da edição

Reprodução/ Globo Larvas de besouro foram um dos pratos da edição



A temida prova da comida de ‘No Limite’ aconteceu nesta terça-feira, dia 13. Paula, Viegas, Carol Peixinho, Zulu, Jéssica e Elana participaram da atividade tentando se livrar do Portal da Eliminação. Na primeira etapa, os seis participantes encararam larvas de besouro, na segunda etapa foram baratas de Madagascar e no terceiro round foram os olhos de cabra, que ficaram famosos em outros edições. Como ninguém desistiu, a última etapa foi um shot de fígado cru que foi tirando quem não era o mais rápido. Paula e Carol Peixinho decidiram em três viradas e quem ganhou a imunidade foi para a influenciadora digital. Na primeira prova do dia, André conquistou a imunidade depois de ser o melhor no desafio e também ganhou uma mensagem da família. Sendo assim, nem ele e nem Paula puderam ser votados pela equipe Jandaia. Na hora da votação, Carol Peixinho recebeu quatro votos contra três de Zulu. “Eu me joguei e tudo que eu faço na minha vida é me jogando. Espero ter deixado uma mensagem legal para os meus colegas”, disse ela depois do resultado.