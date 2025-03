Nova temporada de ‘Black Mirror’ ganha data de estreia

A próxima fase da série terá seis episódios, entre eles uma sequência do episódio U.S.S Callister, estrelado por Jesse Plemons e Cristin Milioti

Jonathan Prime/Netflix Episódio "USS Callister", da quarta temporada de "Black Mirror"



“Black Mirror” é uma das séries queridinhas da Netflix e sempre vale a espera por cada nova temporada. Com episódios de explodir a cabeça, a produção sempre gera muita discussão e repercussão nas redes sociais. Para a alegria dos fãs, a Netflix confirmou a chega da sétima temporada para dia 10 de abril e ainda liberou um trailer, mostrando um pouco do que os assinantes podem esperar nessa nova fase da antologia.

Um fato curioso, é que um dos episódios será uma sequência do episódio U.S.S Callister, estrelado por Jesse Plemons e Cristin Milioti, e muito aclamado pela crítica. Em um resumo rápido, a história mostra um programador talentoso que se sente indignado com o pouco caso que os seus colegas de trabalho fazem com ele. Diante disso, ele usa o DNA dos mesmos para criar uma realidade em que ele pode comandar e tê-los em papéis de submissão.

Com seis episódios, a sétima temporada segue sendo assinada por Charlie Brooker, que registra números poderosos com sua série no streaming. Apesar dos longos hiatos entre uma temporada e outra, Black Mirror costuma alcançar recordes em muitos países, assim como foi na sexta temporada, que ficou 1 mês entre as mais assistidas em 92 países.