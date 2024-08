Novo capítulo da franquia ‘Jurassic World’ chega aos cinemas em 2025

Jurassic World: Rebirth, dirigido por Gareth Edwards, estreia em julho de 2025 com elenco renovado e novas aventuras

Divulgação/Universal Este será o sétimo filme da série, que conquistou o público ao longo das décadas



O aguardado filme Jurassic World: Rebirth está programado para estrear em julho de 2025. Sob a direção de Gareth Edwards, a produção traz um roteiro assinado por David Koepp. Este novo capítulo da famosa franquia não contará com a participação de atores dos filmes anteriores, apresentando um elenco renovado. Entre os nomes que farão parte do elenco estão Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend e Mahershala Ali. A escolha de novos atores promete trazer uma nova dinâmica à história, que se insere no universo criado desde o lançamento de Jurassic Park, em 1993.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Este será o sétimo filme da série, que conquistou o público ao longo das décadas. A franquia, conhecida por suas aventuras emocionantes e dinossauros impressionantes, continua a expandir seu legado com novas narrativas e personagens. Os fãs da saga estão ansiosos para ver como a história se desenrolará e quais novas criaturas poderão ser apresentadas. Com a direção de Edwards, conhecido por seu trabalho em grandes produções, as expectativas são altas para que o filme traga uma experiência cinematográfica memorável.

*Reportagem produzida com auxílio de IA