Megalópolis, de Francis Ford Coppola, ganha teaser trailer nacional inédito

Adam Driver estrela o épico de ficção científica do diretor de ‘O Poderoso Chefão’ e ‘Apocalypse Now’

Courtesy of Lionsgate O elenco de “Megalópolis” conta ainda com Nathalie Emmanuel (“Game of Thrones”, “Velozes e Furiosos”) como Julia Cicero, e Shia LaBeouf (“Transformers”, “Ninfomaníaca”) interpretando Clodio Pulcher



Megalópolis, novo longa do diretor e roteirista vencedor do Oscar , Francis Ford Coppola (“O Poderoso Chefão” e “Apocalypse Now”), ganhou um teaser trailer nacional inédito. Autofinanciado por Coppola, o filme teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Cannes deste ano, onde disputou a Palma de Ouro. A trama explora o embate entre Cesar Catilina (Adam Driver), um artista que sonha com um futuro utópico, e Franklin Cicero (Giancarlo Esposito), o ambicioso prefeito de Nova Roma. “Megalópolis” será lançado exclusivamente nos cinemas brasileiros em 31 de outubro, com distribuição da O2 Play.

O elenco de “Megalópolis” conta ainda com Nathalie Emmanuel (“Game of Thrones”, “Velozes e Furiosos”) como Julia Cicero, e Shia LaBeouf (“Transformers”, “Ninfomaníaca”) interpretando Clodio Pulcher. No longa, a cidade de Nova Roma é palco de um conflito épico entre Cesar Catilina, um artista genial a favor de um futuro utópico e idealista, e seu opositor, o ganancioso prefeito Franklyn Cicero. Entre os dois está Julia Cicero, com a lealdade dividida entre seu pai Cesar e Franklyn, seu amado, tentando decidir sobre qual futuro a humanidade merece.

*Publicado por Marcelo Bamonte