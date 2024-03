Novo filme de Adam Sandler sobre ficção científica faz sucesso na Netflix; veja trailer

O artista, conhecido por inúmeras comédias de sucesso, estreia o longa ‘O Astronauta’ na plataforma de streaming

O renomado ator Adam Sandler está de volta às telas com o filme “O Astronauta”, que já está disponível no streaming da Netflix. Amplamente conhecido por seus papéis em filmes de comédia de ação, Adam Sandler agora traça uma nova rota no universo do drama de ficção científica. O filme estreou no streaming nesta sexta-feira, 1º de março. Adam interpreta Jakub Procházka, um astronauta que é enviado ao espaço em uma missão de 189 dias, onde ele deverá ficar completamente sozinho. Em meio a esse contexto, sua esposa grávida, Lenka (Carey Mulligan), pede divórcio por estar cansada das longas viagens de Jakub. De forma inesperada, um alienígena em forma de aranha gigante, Hanus, aparece na sua jornada e se revela um amigo ao solitário viajante.

O longa é baseado na obra “Spaceman of Bohemia”, do autor Jaroslav Kalfar, publicada em 2017. Além de Adam Sandler, o elenco do filme conta com as participações de Paul Dano, Carey Mulligan, Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini. A direção é de Johan Renck e o roteiro de Colby Day. Confira o trailer de “O Astronauta”, que já está disponível na Netflix:

