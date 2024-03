Corinthians faz gol no último lance, vence o Santo André e mantém chance de classificação

Timão abriu 2 a 0, cedeu empate, mas Pedro Raul fez de cabeça nos acréscimos; equipe ainda precisa torcer contra Mirassol e Inter de Limeira

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO SÃO PAULO - 02/03/2024 - PAULISTA 2024, CORINTHIANS X SANTO ANDRÉ - Pedro Raul jogador do Corinthians comemora seu gol durante partida contra o Santo André no estádio Arena Corinthians pelo campeonato Paulista 2024.



O Corinthians venceu o Santo André por 3 a 2 neste sábado, 2, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Com o resultado, o Timão mantém a chance de classificação no torneio estadual. Fagner cruzou pela intermediária direita e Pedro Raúl fez o gol da vitória no canto direito de Luiz Daniel durante os acréscimos, que garantiu a vitória do clube. Apesar de ter aberto a partida com a vantagem de 2 a 0, o time cedeu ao empate com o Santo André. Agora, com o resultado, o Corinthians acumula 13 pontos de 11 jogos, com apenas uma rodada para o fim da fase de classificação. Contudo, uma vitória do Inter de Limeira ou do Mirassol neste sábado eliminará o Alvinegro na primeira fase do Estadual.

Durante a partida, a posse de bola ficou dividida entre as duas equipes, com o Santo André impulsionando os ataques, o que dificultou o jogo dos corintianos. Aos 12 minutos, Yuri Alberto marcou o primeiro gol do Timão, que foi anulado após o VAR te mostrado que ele meteu a mão na bola antes de ela entrar na rede. O volante Maycon dominou e marcou o primeiro do gol do Corinthians algum tempo depois. No segundo tempo, Yuri Alberto marcou novamente e levou o jogo para 2 a 0. O Santo André partiu para o ataque e largou a defesa até garantir o empate com gols do Bruno Michel e Lohan. O Corinthians enfrenta o Água Santa na última rodada do Paulistão no domingo, 10. No mesmo dia, o Santo André joga contra a Ponte Preta.