Novo livro da saga ‘Jogos Vorazes’ mostrará vilão Snow adolescente

Reprodução/Entertainment Weekly Novo livro da franquia "Jogos Vorazes" chega em maio



O novo livro da saga “Jogos Vorazes”, que se chamará “The Ballad of Songbirds and Snakes”, ganhou as primeiras informações a respeito da trama. A obra de Suzanne Collins girará em torno do Presidente Snow – que foi interpretado por Donald Sutherland na trilogia do cinema – durante sua juventude.

O romance se passa 64 anos antes da franquia original e, segundo um trecho publicado pela Entertainment Weekly, Coriolanus Snow é um “adolescente que já nasceu privilegiado, mas que buscava algo a mais, muito diferente do homem que ele se tornará. Aqui, ele é amigável. Charmoso. E, por enquanto ao menos, um herói.”

Na trama já conhecida, Snow é o líder da Capital, um vilão ardiloso que inferniza a vida da heroína Katniss (Jennifer Lawrence nos cinemas).

A novidade foi uma surpresa para os fãs, que usaram as redes sociais para expressar até descontentamento com a mudança sobre Snow.

O livro será lançado em maio deste ano.