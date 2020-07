‘Novos Mutantes’ mantém estreia em agosto; confira primeiros minutos do longa

Em painel na San Diego Comic Con @Home, diretor e elenco do filme confirmaram que ele chega aos cinemas em 28 de agosto

Divulgação/ Fox Films Depois de quatro adiamentos, 'Novos Mutantes' chega aos cinemas em 28 de agosto



A Fox está decidida a não adiar mais a estreia do filme Novos Mutantes, coronavírus ou não. O longa, que inicialmente chegaria aos cinemas em abril de 2018, teve seu lançamento postergado quatro vezes: primeiro para agosto de 2018, depois para fevereiro de 2019 e então para abril de 2020, cancelada por causa do fechamento das salas de cinema devido às medidas de isolamento social adotadas na quarentena. Tudo indica, no entanto, que o estúdio chegou a data final, 28 de agosto de 2020, anunciada nesta quinta-feira, 23, durante a San Diego Comic Con @Home, que acontece online neste ano.

Participaram do painel o diretor Josh Boone, os atores Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Blu Hunt e os brasileiros Henry Zaga, que interpreta o personagem Mancha Solar, e Alice Braga, a Dra. Cecilia Reys. O longa se baseia na HQ de mesmo nome dos anos 1980, acompanha um grupo de mutantes adolescentes com seus poderes em ebulição trancados, juntos, em uma clínica duvidosa. No evento, o estúdio divulgou a primeira cena do filme, que mostra Miragem (Blu Hunt), fugindo da sua casa em chamas no meio da noite, confira abaixo:

Novos Mutantes será o último filme dos X-Men — que passará a integrar o Universo Compartilhado da Marvel — encabeçado pela Fox, comprada pela Disney em 2018. Segundo Boone, a venda do estúdio foi um dos fatores que influenciou as mudanças na estreia do longa. No evento, o grupo anunciou que haverá uma sessão antecipada presencial para fãs, mas não divulgou data e nem local. Boone apenas pediu: “Usem máscara!”. Antes da estreia frustrada de abril, o estúdio confirmou que as personagens Lupina e Miragem viveriam um romance LGBT.

A San Diego Comic-Con @Home acontece entre os dias 22 e 26 de julho.